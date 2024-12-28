Рэпер Пи Дидди пережил нервный срыв в тюрьме

Артист не ожидал, что проведет в заключении так долго

Перед новогодними праздниками у рэпера Шона Комбса, известного как Пи Дидди, случился нервный срыв в тюрьме, поскольку он не мог поверить, что до сих пор находится за решеткой. По сообщению источников, он умолял охранников срочно отвезти его в больницу из-за своего состояния, но те отклонили его просьбу.

После своего заключения в сентябре Дидди был уверен, что с наличием денег и серьезной адвокатской командой его обязательно выпустят к концу года под залог, но этого так и не случилось.

"Проведение праздников за решеткой стало для него кошмаром. В конце концов ему удалось успокоиться с помощью техники медитации, которую он использовал, находясь за решеткой. Ему потребовалось несколько часов глубокого дыхания и концентрации, чтобы выбраться из этого плохого состояния, в котором он оказался, но в конце концов ему это удалось", – рассказал инсайдер.

Источники, близкие к продюсеру, напротив, уверяют, что знаменитость держится в тюрьме стойко и демонстрирует уверенность в своей победе. Хотя сильно скучает по детям и жалеет, что не смог провести с ними Рождество.

Предполагаемый срыв Дидди произошел на фоне решения судьи о том, что жительница Алабамы, утверждающая, что ее изнасиловали Jay-Z и Дидди Комбс, когда ей было 13 лет, может анонимно подать иск против рэп-магнатов.

Ранее стало известно, что после нескольких месяцев тюрьмы Шон Комбс сильно изменился во внешности.