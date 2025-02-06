Звезда Comedy Woman раскрыла диету, которая спасла ее от диабета

Знаменитости пришлось себя жестко ограничивать в углеводах

Актриса Надежда Ангарская рассказала, что ей пришлось сесть на строгую диету ради спасения своего здоровья. На обследовании у врача у нее обнаружили крайне высокие показатели инсулина – она дошли до 40. И если бы знаменитость не изменила свой рацион, то столкнулась бы с сахарным диабетом второго типа.

В итоге артистке практически полностью запретили углеводы. Она могла съесть только одно зеленое яблоко до 16:00.

"Мой рацион состоял из отварной рыбы, курицы, мяса и овощей (исключая сахаросодержащие: картошка, морковка, свекла и тд). Я не ела каши, фрукты, молочку. Завтрак либо пропускала, либо ела яйцо. Все. Вода, кофе, чай – все только без сахара", – призналась звезда Comedy Woman.

В итоге врачи были приятно удивлены, что Ангарская смогла избежать развития эндокринной болезни. Дополнительно она проходила медикаментозную терапию, что помогло ей избавиться от 30 килограммов и наконец забеременеть.