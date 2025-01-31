Комик Руслан Белый* назвал причиной побега из России страх перед властями

Эмигрант поделился своим видением ситуации

Некогда любимый в нашей стране стендап-комик Руслан Белый* неожиданно объявил, что покинул родное государство из-за неких опасений по поводу возможных "репрессивных мер" со стороны властей.

Хохмач объявил, что даже небольшой шанс оказаться за решеткой стал для него достаточным поводом для эмиграции. Он пафосно сравнил сложившуюся ситуацию с неравной битвой, заявив, что считает это "игрой без правил" и не хочет рисковать своей свободой.

После переезда его жизнь кардинально изменилась, но, как он отметил, далеко не в лучшую сторону. Юморист признался, что условия жизни за границей оказались существенно хуже, чем в Москве. Его коллега Гарик Оганисян тоже высказался на эту тему, отметив, что многие уехавшие из России артисты ностальгируют по столице и говорят о ней постоянно.

Руслан Белый покинул страну вскоре после начала конфликта с соседним государством. Сначала он с женой Ольгой поселился в Анталье, однако перед появлением на свет наследницы семейство решило перебраться в Барселону. Комик рассказывал, что планирует получить вид на жительство в Испании, а затем и паспорт этого европейского государства. Он также признавал, что адаптация за границей дается ему непросто, но приходится постепенно привыкать к изменениям в жизни.

К слову, ранее стало известно, чем за границей занимается жена беглого Чубайса.

*признан иноагентом в России