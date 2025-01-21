Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл впервые стал отцом

Артиста заметили на прогулке с младенцем

Голливудский актер Генри Кавилл впервые стал отцом. Ребенка родила девушка 41-летней знаменитости Натали Вискузо. Пару заметили во время прогулки по побережью Австралии с коляской.

О беременности возлюбленной звезды "Ведьмака" стало известно в апреле прошлого года – Натали рассказала об этом в своих соцсетях. Когда именно родился ребенок, неизвестно. Его пол и имя знаменитости тоже держат в секрете.

Для Кавилла появление на свет младенца было долгожданным – он трепетно готовился к новому статусу и даже спрашивал советов по воспитанию детей у своих поклонников. Также он признавался, что испытывает невероятное волнение перед встречей с младенцем.

"Я очень взволнован. Натали и я – оба очень взволнованы", – говорил он в одном из интервью.

Несмотря на появление на свет общего ребенка, пара до сих пор не сыграла свадьбу. Хотя, по слухам, Кавилл уже сделал предложение возлюбленной.