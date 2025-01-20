Артист не постеснялся обозначить свою позицию

Популярный российский актер, кумир миллионов Михаил Пореченков сделал громкое заявление на тему спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима. Артист подчеркнул, что абсолютно уверен – победа в этом конфликте останется за Россией.

Актер отметил, что хотел лично принять участие в боевых действиях, однако из-за возраста его не приняли. Он подчеркнул, что участники операции настроены серьезно и каждый день на полях сражений проявляют героизм, их готовность бороться за родную страну вызывает уважение и восхищение.

Артист также отметил, что сегодняшняя ситуация, когда против России выступают все страны Запада, позволяет каждому увидеть "правду". Конфликт также стал своеобразной проверкой, которая помогла выявить предателей. Пореченков подчеркнул, что россияне ясно видят, кто уехал из страны, а кто остается, помогает и переживает за свою Родину.

Говоря о своем отношении к происходящему, артист заявил, что считает самым важным поддерживать своих. Он подчеркнул, что помощь и участие – это долг каждого гражданина.

"Победа будет за нами. Все парни очень серьезные, геройские, все очень правильно настроены", – сказал артист.

К слову, ранее о ситуации высказался певец Олег Газманов.