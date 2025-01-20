Популярного певца Таталу приговорили к смертной казни

Фанаты в шоке от происходящего

В Иране суд вынес смертный приговор популярному поп-исполнителю Амиру Хоссейну Магсудлу, известному под псевдонимом Таталу. Об этом сообщили местные издания.

Изначально суд назначил артисту наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако прокуратура подала апелляцию, посчитав, что приговор недостаточно строгий. В результате дело пересмотрели, и несчастный артист получил более суровое наказание.

Сообщается, что причиной для вынесения смертного приговора стало обвинение в оскорблении пророка Мухаммеда. Это преступление в Иране считается крайне тяжким и может караться высшей мерой наказания.

При этом в судебных материалах уточняется, что вынесенное решение еще может быть обжаловано. У защитников подсудимого есть право подать апелляцию на более высоком уровне судебной системы.

Дело вызвало широкий резонанс, так как Таталу является популярным исполнителем, известным во многих странах. Власти пока не сделали официальных заявлений относительно пересмотра приговора или возможности его смягчения.

Напомним, ранее стало известно о смерти легенды российских телесериалов.