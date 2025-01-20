Всплыло интимное фото Бибера после слухов об изнасиловании Пи Дидди

На снимке можно заметить интимную часть тела артиста

Интимное фото Джастина Бибера, которого считают одной из жертв Пи Дидди, внезапно всплыло в Сети на фоне скандала. Снимок опубликовал сам артист на своей странице в соцсетях, продемонстрировав крупным планом свое достоинство в облегающих белых трусах Calvin Klein.

На фотографии Бибер предстал практически обнаженным и восседающим на деревянном стуле в зимнем лесу рядом с речкой. Певец грелся на солнце, попутно демонстрируя все свои татуировки на теле. Вероятно, артист только что вылез из воды, поскольку его ноги и тело были влажными, а нижнее белье немного просвечивалось на солнце.

Подобную публикацию знаменитость сделал вскоре после того, как слухи о его разрыве с супругой не подтвердились. Из-за личностного кризиса, который случился с Бибером в связи с делом Пи Дидди, его отношения с Хейли претерпевали трудности. Источники говорили, что певец закрылся в себе – это вызывало у модели опасения, что он может снова пристраститься к спиртному и наркотикам. Однако, как оказалось, паре удалось миновать тяжелый период.