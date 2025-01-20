Всплыло интимное фото Бибера после слухов об изнасиловании Пи Дидди

Всплыло интимное фото Бибера после слухов об изнасиловании Пи Дидди
Джастин Бибер. Фото: соцсети
На снимке можно заметить интимную часть тела артиста

Интимное фото Джастина Бибера, которого считают одной из жертв Пи Дидди, внезапно всплыло в Сети на фоне скандала. Снимок опубликовал сам артист на своей странице в соцсетях, продемонстрировав крупным планом свое достоинство в облегающих белых трусах Calvin Klein.

На фотографии Бибер предстал практически обнаженным и восседающим на деревянном стуле в зимнем лесу рядом с речкой. Певец грелся на солнце, попутно демонстрируя все свои татуировки на теле. Вероятно, артист только что вылез из воды, поскольку его ноги и тело были влажными, а нижнее белье немного просвечивалось на солнце.

Джастин Бибер. Фото: соцсети

Подобную публикацию знаменитость сделал вскоре после того, как слухи о его разрыве с супругой не подтвердились. Из-за личностного кризиса, который случился с Бибером в связи с делом Пи Дидди, его отношения с Хейли претерпевали трудности. Источники говорили, что певец закрылся в себе – это вызывало у модели опасения, что он может снова пристраститься к спиртному и наркотикам. Однако, как оказалось, паре удалось миновать тяжелый период.

Источник: соцсети

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