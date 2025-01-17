Дочь Машкова отказалась извиняться перед отцом

Актриса постоянно позволяет себе русофобские выпады

Мария Машкова, известная российская актриса, в последние годы стала предметом бурных обсуждений из-за своей позиции по родной стране и крайне непростых отношений с отцом, выдающимся актером Владимиром Машковым. Женщина давно живет в США, она неоднократно выступала с критикой России, что, разумеется, сильно раздражает россиян. Недавно артистка в очередной раз фыркнула в сторону своего отца.

До 2022 года Мария активно участвовала в российских кинопроектах, однако после известных событий зимы того года и политических разногласий с отцом она решила поддержать прозападную позицию и упорхнула в США . Знаменитый артист неоднократно предлагал дочери вернуться в Россию и публично извиниться за свои заявления, но Мария отвергла его просьбу.

При этом пользователи социальных сетей продолжают осуждать актрису за разрыв с семьей и родной страной. Недавно комментаторы напомнили беглянке, что она предала отца, разочаровав его и всю страну. Люди отмечают, что Мария в странной манере пытается попросить прощения, впрочем, с этим она не согласилась.

Артистка в своем ответном заявлении подчеркнула, что не считает нужным извиняться и не понимает, почему кто-то решил, будто она раскаивается.

"Мне не за что просить прощения. Не очень понимаю, где вы увидели мое покаяние", – язвительно заявила актриса.

Несколько лет назад Мария получила американское гражданство и официально отказалась от отчества, что стало символическим разрывом с российскими корнями. Несмотря на это, в интервью она признавалась, что скучает по отцу, но конкретных шагов к примирению до сих пор не предпринимала.

К слову, недавно Машкова взвыла от тоски по родной стране.