Артиста обвинили по нескольким статьям

Служба безопасности Украины сообщила, что суд Незалежной заочно приговорил российскую звезду кинематографа Владимира Машкова к 10 годам лишения свободы. Поводом для такого решения стало обвинение в поддержке российской спецоперации. Знаменитости вменяют статьи о так называемом посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также о "пропаганде войны".

По данным ведомства, суд постановил конфисковать квартиру в элитном районе Одессы, которая, как утверждают украинские власти, принадлежит российскому патриоту. Утверждается, что артист использовал свою публичную деятельность для распространения неких идей, противоречащих украинскому законодательству.

На данный момент сам артист не комментировал решение украинского суда. Актер считается одним из главных патриотов страны, он не раз подчеркивал, что всецело поддерживает действия российских властей.

Что неудивительно, на Украине знаменитость считают символом "пропаганды". Впрочем, подобного рода аресты ни к каким реальным последствиям не приводят. Например, недавно украинцы предъявили "обвинения" главе российского регулятора Эльвире Набиуллиной.