Переехавшая в США дочь Машкова назвала маму своей родиной

Плюнувшая в Россию дочь Машкова сделала неожиданное заявление о родине
Мария Машкова. Кадр: соцсети
Женщина не смогла сдержать эмоции

Беглая артистка Мария Машкова, дочь известного российского актера Владимира Машкова, сделала неожиданное заявление о "родине", которое вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

В посте, опубликованном в честь дня рождения матери, Елены Шевченко, женщина назвала ее своей настоящей родиной. Этот трогательный жест стал поводом для обсуждения на фоне ее публичных критических высказываний в адрес России. Как известно, артистка регулярно плюет в нашу страну, критикуя действия властей.

"Для меня последние почти три года родина – это ты. Твоя дочка Маша", – обратилась беглянка к родительнице.

Мария, которая уже несколько лет проживает в США, неоднократно выражала негативное отношение к событиям в России и к действиям страны на международной арене. Ранее она успешно строила свою актерскую карьеру в родной стране, однако после переезда и начала украинского конфликта стала одной из тех, кто открыто осуждает политику своего отечества.

Известно, что отношения с отцом, Владимиром Машковым, у Марии обострились после отъезда, и с тех пор они не поддерживают связь. В то же время, несмотря на разногласия с отцом, актриса продолжает активно общаться с матерью, о чем свидетельствует ее недавнее трогательное обращение.

Пост Марии вызвал бурные обсуждения среди ее подписчиков и в СМИ, многие восприняли ее слова как отказ от традиционного понимания родины в пользу более личного, эмоционального подхода.

К слову, ранее Мария неожиданно бросилась на шею опозоренному отцу.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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