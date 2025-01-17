"Срамота": жена Петросяна высмеяла бедных россиянок

Знаменитость возмутилась девушками, которые покупают себе подделки известных брендов

Татьяна Брухунова, которая после замужества с Евгением Петросяном стала позиционировать себя в качестве эксперта по моде, одеваясь в дорогие дизайнерские наряды, высмеяла бедных россиянок, у которых нет денег на такие вещи, но прикоснуться к прекрасному они тоже хотят. Знаменитость пожаловалась в своих соцсетях, что встретила в одном кафе сразу трех девушек, у которых были откровенно подделаные сумки Hermes.

Больше всего Брухунову повеселило, что у одной из них было неверно написано название бренда на сумке. Зачем неизвестные приобрели такие вещи, она не понимает.

"Понятно, что сумка за два млн рублей не каждому под силу. Это очевидно. Но когда ты стоишь с пакетом из "Пятерки", с джинсами какими-то...ну, вообще без комментариев. И вот эта у тебя откровенная паль...Блин, ну это же срамота", – сказала она.

По ее словам, в аналогичных абстоятельствах можно купить обычную сумку, чтобы выглядеть как нормальный человек, а не "крэйзи".

При этом поклонники напомнили Брухуновой в сети, что до своего удачного замужества она тоже покупала себе похожие сумки. Например, в стиле Dior или Louis Vuitton, но оригиналом они не являлись. Раньше эти снимки были доступны в соцсетях, но несколько лет назад Татьяна все удалила.

Ранее появились сведения, что старшая дочь Петросяна хочет провести ДНК-тест детей Брухуновой.