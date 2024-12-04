Шахназаров рассказал о страданиях Машкова из-за дочери

"Явно переживает": стало известно о страданиях Машкова из-за дочери
Владимир Машков. Фото: АГН "Москва"
Актриса перестала поддерживать общение с родным отцом

Владимир Машков старается не говорить о личном в интервью. За последние более чем 2,5 года он не комментировал проблемы в отношениях с единственной дочерью Марией. Она, в свою очередь, давала многочисленные интервью о том, как тяжело переносит конфликт с отцом.

Журналист Михаил Шахназаров рассказал о страданиях, с которыми сталкивается из-за политической позиции дочери.

"Отец Марии явно переживает за то, что происходит с дочкой. И она хотя бы честна в своих суждениях, говорит, что придется освоить другую профессию", – заявил он.

По его мнению, ничего удивительного в такой судьбе дочери Машкова нет, поскольку особым талантом она не обладает, а успеха в России добивалась только благодаря своей громкой фамилии. Для того, чтобы сохранить хотя бы какие-то достижения, Марии следовало прислушаться к мнению отца и не критиковать родную страну, пожытожил Шахназаров.

Ранее стало известно, что Владимира Машкова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы на Украине. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также о "пропаганде войны".

Источник: RUTUBE
По теме

Путин раскрыл, кто хочет уничтожить Россию

У нашей страны немало врагов

Слова главы МИД Германии на встрече с Ван И вызвали скандал

Дипломат заговорила об украинском конфликте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей