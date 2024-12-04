Шахназаров рассказал о страданиях Машкова из-за дочери

Актриса перестала поддерживать общение с родным отцом

Владимир Машков старается не говорить о личном в интервью. За последние более чем 2,5 года он не комментировал проблемы в отношениях с единственной дочерью Марией. Она, в свою очередь, давала многочисленные интервью о том, как тяжело переносит конфликт с отцом.

Журналист Михаил Шахназаров рассказал о страданиях, с которыми сталкивается из-за политической позиции дочери.

"Отец Марии явно переживает за то, что происходит с дочкой. И она хотя бы честна в своих суждениях, говорит, что придется освоить другую профессию", – заявил он.

По его мнению, ничего удивительного в такой судьбе дочери Машкова нет, поскольку особым талантом она не обладает, а успеха в России добивалась только благодаря своей громкой фамилии. Для того, чтобы сохранить хотя бы какие-то достижения, Марии следовало прислушаться к мнению отца и не критиковать родную страну, пожытожил Шахназаров.

Ранее стало известно, что Владимира Машкова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы на Украине. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также о "пропаганде войны".