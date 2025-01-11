Зрители заметили позорный ляп во второй части "Игры в кальмара"

Люди обратили внимание на кадр в седьмом эпизоде

Второй сезон нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара" публика ждала несколько лет. После премьеры он побил множество рекордов, набрав 126 млн просмотров за первые 11 дней – пока таких же показателей не добилось ни одно другое шоу на платформе Netflix. По общей популярности он стоит в одном рейтинге с первым сезоном сериала, "Уэнсдэй" и "Очень странными делами".

Тем не менее, несмотря на долгую подготовку к съемкам, работу над сценарием, постродакшн, второй сезон "Игры в кальмара" не обошелся без киноляпов. Пользователи обратили внимание на позорный момент в сцене со стрельбой, где в кадр попал один из операторов. Его можно было заметить в толпе игроков и охранников на трибунах.

По словам зрителей, момент можно заметить на 22 минуте седьмого эпизода второго сезона.

Ляпы были и в первом сезоне "Игры в кальмара". Например, у игроков не совпадал порядковый номер по фото и на форме, некоторым участникам поставили возраст более 100 лет в персональной анкете и неразряжающиеся мобильные телефоны у героев.