Зрители заметили позорный ляп во второй части "Игры в кальмара"

Зрители заметили позорный ляп во второй части "Игры в кальмара"
Кадр из сериала "Игра в кальмара", 2024 год
Люди обратили внимание на кадр в седьмом эпизоде

Второй сезон нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара" публика ждала несколько лет. После премьеры он побил множество рекордов, набрав 126 млн просмотров за первые 11 дней – пока таких же показателей не добилось ни одно другое шоу на платформе Netflix. По общей популярности он стоит в одном рейтинге с первым сезоном сериала, "Уэнсдэй" и "Очень странными делами".

Тем не менее, несмотря на долгую подготовку к съемкам, работу над сценарием, постродакшн, второй сезон "Игры в кальмара" не обошелся без киноляпов. Пользователи обратили внимание на позорный момент в сцене со стрельбой, где в кадр попал один из операторов. Его можно было заметить в толпе игроков и охранников на трибунах.

Кадр из сериала "Игра в кальмара", 2024 год

По словам зрителей, момент можно заметить на 22 минуте седьмого эпизода второго сезона. 

Ляпы были и в первом сезоне "Игры в кальмара". Например, у игроков не совпадал порядковый номер по фото и на форме, некоторым участникам поставили возраст более 100 лет в персональной анкете и неразряжающиеся мобильные телефоны у героев.

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