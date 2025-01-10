В разводе Джастина Бибера с женой поставлена точка

В разводе Джастина Бибера с женой поставлена точка
Джастин и Хейли Биберы. Фото: соцсети
Знаменитости решили сохранить семью

После новости о задержании Пи Дидди супруги Биберы переживали не самые лучшие времена. Джастин закрылся в себе, а его состояние вызывало серьезные опасения у близких. На этом фоне в отношениях артиста с Хейли возникли трудности, особенно учитывая недавнее появление на свет общего ребенка, из-за чего многие заговорили о возможном скором разводе.

Тем не менее, после появления на свет мальчика Джека супружеская пара обновила свои брачные клятвы, приняв решение остаться семьей, несмотря на трудности. Таким образом, они поставили точку в слухах о разводе. Источники, близкие к паре, уверяют, что в будущем знаменитости намерены обзавестись большой семьей и уже подумывают о пополнении.

"Оба Бибера сосредоточены на заботе о Джеке. Они надеются, что в конечном итоге у них будет "большая семья", сообщил источник, добавив, что они видят сроки роста своей семьи "в соответствии с "Божьим планом"", – говорят журналисты.

Состояние Бибера ухудшилось после того, как публика стала обсуждать возможное изнасилование артиста в подростковом возрасте со стороны Пи Дидди. Поговаривают, что из-за скандала певец едва не сорвался и не начал снова употреблять наркотики и алкоголь. Помогли ему удержать себя в руках Хейли и их общий сын.

Источник: Elle

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