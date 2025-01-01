Мэрлин Монро переспала сразу с двумя Кеннеди после песни "С Днем рождения"

Мэрлин Монро переспала сразу с двумя Кеннеди после песни "С Днем рождения"
Фото: Cecil W. Stoughton / wikimedia.org
Ходят слухи, что из-за актрисы президент едва не развелся с супругой

Политики-бабники Джон и Роберт Кеннеди одновременно крутили роман с секс-символом Голливуда Мэрлин Монро. Как сообщает легенда шоу-бизнеса Ширли Маклейн, в вечер, когда актриса исполнила песню "С Днем рождения", она переспала сразу с двумя братьями.

На вечеринке по случаю 45-летия президента США Монро танцевала с Джоном и Робертом по очереди. Маклейн также была и видела происходящее. По ее словам, политики не стеснялись своей связи с артисткой.

"Джек Кеннеди только что вышел из спальни позади меня, а Бобби Кеннеди только что вошел. Мэрилин была в спальне", – вспоминает она.

Другие источники говорили, что политики были не единственными, кто стоял в очередь в спальню с Монро.

Обозреватель Морин Каллахан рассказывал, что младший из Кеннеди провел наедине с актрисой около 15 минут перед тем, как она спела песню его брату. После этого Монро вышла из своей гримерки раскрасневшаяся и словно пьяная, а из-за своего узкого платья она с трудом могла ходить.

Кэллахан заявил, что первая леди Джеки Кеннеди была настолько возмущена восторженной песней Мэрилин в честь дня рождения, что пригрозила президенту разводом, что подорвало бы его шансы на переизбрание. Он согласился держаться подальше от знаменитости, но, по словам Маклейн, не смог устоять перед последней встречей в доме Крим.

Источник: RadarOnline

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