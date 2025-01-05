Готовит стать королевой: раскрыта цель секретных встреч Миддлтон с Карлом III

Монарх готовится уйти на пенсию

Кейт Миддлтон регулярно встречается с Карлом III, чтобы лучше приготовится к исполнению своих королевских обязанностей в будущем. Ожидается, что она может приступить к ним раньше, чем планировалось, поскольку монарх планирует выйти на пенсию.

"Как вы можете себе представить, отношения между ними невероятно близкие, и они были огромным источником утешения друг для друга во время их совместной борьбы с раком", – говорят источники.

Сообщается, что после обнаружения недуга они стали более близки. Невестка невероятно восхищается Карлом и во время их совместных встреч подталкивает его быть более открытым к публике, чтобы люди лучше узнали монарха как человека, которым она восхищается.

По их словам, всему миру король известен по своей сдержанности и английской чопорности. Располагать к себе публику никогда не было его сильным качеством. Однако для Кейт он является человеком с "очень дурацким чувством юмора" и она хочет, чтобы все познакомились с ним поближе.