Подбросили крысу: певец Баярунас пожаловался на угрозы сталкера

Подбросили крысу: российский певец пожаловался на угрозы сталкера
Фото: www.unsplash.com
Артист оказался в сложной ситуации

Популярный российский певец, звезда мюзиклов Ярослав Баярунас столкнулся с угрозами от неизвестного преследователя, которые значительно осложнили его жизнь. По словам артиста, этот человек начал преследовать его еще полгода назад, отправляя многочисленные сообщения в социальных сетях. Однако недавний инцидент перешел все границы.

Как сообщил перепуганный артист, в преддверии Нового года злоумышленник вскрыл почтовый ящик его семьи и оставил внутри записку с угрозами, а также подбросил крысу. Этот поступок не только нарушил покой артиста, но и омрачил праздничное настроение его близким.

Певец в социальных сетях поделился своим возмущением и заявил, что угрожать его семье – это недопустимая черта, за которую никто не имеет права переступать. Он подчеркнул, что уважает своих поклонников, но предупредил, что в любых взаимоотношениях должны существовать границы нормы.

Баярунас обратился к своим подписчикам и общественности с просьбой о помощи в поиске злоумышленника. Его заявление вызвало широкий резонанс в социальных сетях, многие фанаты выразили артисту поддержку и резко осудили действия сталкера.

К слову, недавно жена певца Соколовского пожаловалась на схожую ситуацию. Девушка была в ужасе от происходящего.

Источник: Вконтакте ✓ Надежный источник
По теме

Центробанк выступил с предупреждением для россиян перед 2025 годом

Инфляционное давление на народ усиливается

В ВСУ заявили о продаже Донбасса из-за Курска

Военные не понимают, зачем их бросили на убой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей