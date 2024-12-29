Подбросили крысу: певец Баярунас пожаловался на угрозы сталкера

Артист оказался в сложной ситуации

Популярный российский певец, звезда мюзиклов Ярослав Баярунас столкнулся с угрозами от неизвестного преследователя, которые значительно осложнили его жизнь. По словам артиста, этот человек начал преследовать его еще полгода назад, отправляя многочисленные сообщения в социальных сетях. Однако недавний инцидент перешел все границы.

Как сообщил перепуганный артист, в преддверии Нового года злоумышленник вскрыл почтовый ящик его семьи и оставил внутри записку с угрозами, а также подбросил крысу. Этот поступок не только нарушил покой артиста, но и омрачил праздничное настроение его близким.

Певец в социальных сетях поделился своим возмущением и заявил, что угрожать его семье – это недопустимая черта, за которую никто не имеет права переступать. Он подчеркнул, что уважает своих поклонников, но предупредил, что в любых взаимоотношениях должны существовать границы нормы.

Баярунас обратился к своим подписчикам и общественности с просьбой о помощи в поиске злоумышленника. Его заявление вызвало широкий резонанс в социальных сетях, многие фанаты выразили артисту поддержку и резко осудили действия сталкера.

К слову, недавно жена певца Соколовского пожаловалась на схожую ситуацию. Девушка была в ужасе от происходящего.