Бритни Спирс впервые за два года встретилась с сыновьями

Бритни Спирс впервые за два года встретилась с сыновьями
Бритни Спирс. Фото: Kristopher Harris from Charlotte / wikimedia.org
Знаменитость рассказала о своей радости поклонникам

Американская певица Бритни Спирс поделилась в соцсетях радостной новостью: она отметила Рождество в компании своих сыновей Шона Престона и Джейдена Джеймса. В этом году артистка прекратила выплачивать алименты на содержание мальчиков своему бывшему мужу Кевину Федерлайну.

Артистка призналась, что этот праздник стал для нее лучшим в жизни благодаря присутствию детей рядом, который не видела два года.

"У меня слезы радости, я буквально нахожусь в шоке каждый день. Сумасшедшая, такая влюбленная и благословенная!" – заявила она.

Также Бритни показала в соцсетях кадры со своим сыном, на которых целует его щеку и снимается рядом с праздничной елкой.

После развода Спирс с Федерлайном суд оставил детей с танцором из-за нестабильного психологического состояния знаменитости. Тогда она пережила несколько нервных срывов и последродовую депрессию. В результате ей назначили опекуна, от которого она избавилась только в прошлом году.

Источник: соцсети

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