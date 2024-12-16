Принца Уильяма и Миддлтон готовят занять престол раньше срока

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На фоне своего выздоровления от онкологии Кейт Миддлтон все сильней сталкивается с надвигающейся ответственностью по поводу своей будущей роли королевы Великобритании. Это происходит в связи с болезнью Карла III и недавней пневмонии у его супруги Камиллы, что продемонстрировало, в каком уязвимом положении находится королевская семья.
"Для них это были чертовски тяжелые два года. Чем старше становишься, тем больше осознаешь смертность, особенно в связи с болезнями и всем остальным", – рассказал сын Камиллы Том Паркер Боулз.
Сейчас король продолжает выполнять свои обязанности, но ему пришлось принять ряд ограничений по здоровью из-за рака, в связи с чем супруги Уэльские взяли на себя значительную часть дел. Это помогло им гораздо лучше подготовится к престолу, чем ожидалось.
По слухам, Кейт все больше понимает, что у них остается мало времени до коронации. Поэтому, несмотря на всю тяжелую ситуацию со здоровьем и желанием провести больше времени с близкими, она и принц Уильям не могут позволить себе меньше работать.
Американцы четко идут к своей цели