Принца Уильяма и Миддлтон готовят занять престол раньше срока

Здоровье короля и его супруги оставляет желать лучшего

На фоне своего выздоровления от онкологии Кейт Миддлтон все сильней сталкивается с надвигающейся ответственностью по поводу своей будущей роли королевы Великобритании. Это происходит в связи с болезнью Карла III и недавней пневмонии у его супруги Камиллы, что продемонстрировало, в каком уязвимом положении находится королевская семья.

"Для них это были чертовски тяжелые два года. Чем старше становишься, тем больше осознаешь смертность, особенно в связи с болезнями и всем остальным", – рассказал сын Камиллы Том Паркер Боулз.

Сейчас король продолжает выполнять свои обязанности, но ему пришлось принять ряд ограничений по здоровью из-за рака, в связи с чем супруги Уэльские взяли на себя значительную часть дел. Это помогло им гораздо лучше подготовится к престолу, чем ожидалось.

По слухам, Кейт все больше понимает, что у них остается мало времени до коронации. Поэтому, несмотря на всю тяжелую ситуацию со здоровьем и желанием провести больше времени с близкими, она и принц Уильям не могут позволить себе меньше работать.