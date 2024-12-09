Стало известно о страхе королевы Камиллы при походах в туалет

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Королева Камилла наняла специальную фрейлину, которая убирает за ней после походов в туалет. Сотрудница дезинфицирует поверхности, а также избавляется от использованной туалетной бумаги. К этим мерам прибегают, поскольку супруга Карла боится, что неизвестные могут похитить ее ДНК и продать образцы в интернете.
"Фрейлина носит с собой дезинфицирующее средство, чтобы быть уверенной, и даже пару резиновых перчаток на случай, если работа станет немного грязной", – говорят источники.
Официально должность называется "хранительница туалета королевы". При этом сотрудница подвергается насмешкам в королевском дворце за унизительную работу, которую ей приходится исполнять.
Женщина путешествует вместе с Камиллой в деловых поездках, где следит, чтобы никто не пользовался санузлом до и после визита королевы. В некоторых случаях к ней присоединяются члены королевской охраны. В момент, когда супруге Карла нужно отправится "по делам", она показывает знак своей фрейлине, которая делает всю необходимую работу. Как правило, весь процесс занимает несколько минут.
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