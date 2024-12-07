Поклонник едва не убил Элтона Джона во время концерта

Поклонник едва не убил Элтона Джона во время концерта
Элтон Джон. Фото: Raph_PH / wikimedia.org
Артисту пришлось оказывать экстренную помощь

В 2022 году во время выступления Элтона Джона в Гринсборо обезумевший фанат едва не убил знаменитого артиста. Изначально у сотрудников охраны было подозрение, что музыканта подстрелили, поэтому они бросились оттащить его со сцены, скинув с фортепиано на пол. 

По словам Джона, тогда все члены его музыкального коллектива подумали, что исполнителя нет в живых – по его лицу текла кровь, он потерял сознание. Однако оказалось, что все не так плохо. В действительности один из зрителей решил кинуть в него аксессуар для курения запрещенных наркотиков.

"Серебряная трубка ударила меня по виску, потекла кровь, и я полностью потерял сознание. Группа продолжала играть, потому что им потребовалась секунда, чтобы понять, что произошло. Позже они сказали мне, что думали, что в меня стреляли, потому что видели, как по моему лицу текла кровь Потом они признались, что думали, что в меня стреляли, потому что видели, как по моему лицу текла кровь", – признался артист.

Исполнитель хита "Rocket man" рассказал, что в сценическом перьевом костюме его отвели к врачу, который оказал первую помощь и перевязал голову, но из-за суматохи его наряд рассыпался и налип на потекшую кровь. Перья были буквально везде. И теперь, несмотря на обстоятельства, это воспоминание является у него одним из любимых.

Источник: RadarOnline

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