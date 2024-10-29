Варнава раскрыла причину экстремального похудения

"Организм потрепало": Варнава раскрыла причину экстремального похудения
Екатерина Варнава. Фото: соцсети
Артистка похудела более чем на 25 килограммов за короткий срок

В последнее время публика бьет тревогу из-за внешнего вида Екатерины Варнавы. Около года назад знаменитость признавалась, что набрала 25 килограммов после того, как лишилась работы в России и ее оставил супруг. Теперь же ей удалось все сбросить, и даже больше.

Юмористка активно выставляет в своих соцсетях фотографии, на которых хвастается просвечивающимися ребрами, ключицами и плечами. Тело Екатерины, по мнению некоторых поклонников, стало более миниатюрным, чем еще пару лет назад, когда публика также считала ее слишком худой.

Варнава старается не обращать внимания на критику и просит людей наконец отстать от ее внешности. До этого в интервью она признавалась, что лучше всего чувствует себя, когда на теле совершенно нет жировых прослоек. Однако в этот раз причина ее экстремального похудения кроется в состоянии здоровья, намекнула она.

"За последние четыре года мой организм потрепало, начиная от последствий ковида, заканчивая адским стрессом и сильной потерей веса", – сообщила она в соцсетях. 

Сейчас она уделяет много времени своему здоровью и принимает препараты для поддержания хорошего состояния организма.

Фото: соцсети

Ранее сообщалось, что Варнава взяла на работу в кабаре-шоу трех украинских хореографов.

Источник: соцсети

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