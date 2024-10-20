Раскрыт диалог Хайек и Кидман во время перепалки на модном показе

Стало известно, что именно актрисы сказали друг другу

Николь Кидман и Сальма Хайек повздорили во время Недели моды в Париже. Инцидент сняли на видео и выложили в Сети, после чего он стал вирусным. Несмотря на близость знаменитостей к камере, разобрать их слова было сложно. Эксперт по чтению губ раскрыл диалог двух актрис во время перепалки.

Сперва Хайек обратилась к Кидман с просьбой повернуться к камерам.

"Давай развернемся вон туда, ладно? Сюда", – сказала она коллеге.

В этот момент актриса сериала "Большая маленькая ложь" отодвинула руку Сальмы и сказала ей: "Эй, я в порядке, я в порядке. Вот, хватит, все нормально". После этого отвергнутая актриса что-то хотела вымолвить, но так и не договорила.

"Нам придется...", – разобрал эксперт.

Затем Хайек указала, что все в порядке и пригласила для совместной фотографии певицу Кэтти Пэрри, которая как раз находилась поблизости.

Многие поклонники в социальных сетях убеждены, что общение между звездами было "напряженным", другие утверждают, что, возможно, дамы просто нервничали из-за того, что их окружали папарацци и у них перед лицами было так много камер.

По словам источников, инцидент не вызвал никакого напряжения в между Кидман и Хайек.