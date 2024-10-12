Пэрис Хилтон рассказала о своем психическом диагнозе

Пэрис Хилтон рассказала о своем психическом диагнозе
Пэрис Хилтон. Фото: Office of Congressman Greg Steube / wikimedia.org
Проблемы у нее обнаружили еще в детстве

Светская львица Пэрис Хилтон призналась, что в детстве была крайне неудобным ребенком для своих родителей из-за болтливости, рассеянности и неспособности сконцентрироваться. В итоге ей диагностировали СДВГ и отправили в интернат для трудных подростков, поскольку обычная система обучения ей не подходила.

Однако такое отношение родственников к ее проблеме стало для Пэрис обидным. Она призналась, что чувствовала себя непонятой и наказанной за особенность, с которой ей приходится жить.

"Сначала диагноз казался мне ярлыком — чем-то, что загоняло меня в рамки, определяя меня тем, чего я не мог сделать, тем, что отличало меня от других. Но эти проблемы – лишь одна сторона медали. Другая сторона открывает нечто прекрасное: креативность, страсть, стойкость и ум, который мыслит смело, неожиданно", – заявила знаменитость.

Наследница отелей Хилтон заявила, что благодаря СДВГ она может погружаться в интересующие ее темы глубже, чем другие люди. Это очень сильно помогло ей в деятельности. Хотя довольно часто синдром вызывает дискомфорт, поскольку ее мозг буквально "гудит от мыслей и идей", из-за чего трудно найти ясность.

Тем не менее, она все же смогла принять свои отличия от других и посоветала остальным людям с подобным диагнозом не стигматизировать свой недуг, а видеть в нем также и достоинства.

Источник: Teen Vouge

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