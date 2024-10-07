Актриса Дапкунайте заплатила налоги в РФ ради закрытия бизнеса

Сбежавшая актриса Дапкунайте нашла способ полностью порвать с Россией
Игеборга Дапкунайте. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость избавилась от последней связи со страной

Покинувшая Россию два с половиной года назад актриса Ингеборга Дапкунайте нашла способ избавиться от своего российского бизнеса. Артистка подала заявление на закрытие своего ИП 4 октября, а также оплатила более полумиллиона рублей задолженности, сообщает SHOT. Больше в стране у знаменитости ничего не осталось.

Ранее актриса продала свою квартиру в Москве, но не стала переоформлять прописку. Выселять Дапкунайте новым жильцам пришлось в судебном порядке.

Позже, в апреле 2024 года, ФНС приняла решение ликвидировать бизнес звезды по обучению детей. В академии дошкольного образования она владела половиной, а остальная часть принадлежала ее супругу.

Сейчас Ингеборга Дапкунайте проживает в Брюсселе вместе с матерью, сестрой и сыном. В одном из интервью артистка сожалела, что не покинула Россию раньше – когда произошло присоединение Крыма в 2014 году. При этом она отмечала, что скучает по Москве, но возвращаться в нее не планирует из-за российско-украинского конфликта. С некоторыми друзьями из России она поддерживает общение до сих пор, хотя и признается, что это бывает непросто из-за разных политических взглядов.

Источник: SHOT

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