Внучка советской звезды Стриженова станет мамой в седьмой раз

Отношения с именитым родственником не задались

Внучка знаменитого советского артиста Олега Стриженова, Александра, недавно объявила, что снова ждет ребенка. В прошлом году она уже подарила жизнь шестому малышу, родив дочь, которую назвала в честь бабушки – Марианной. Останавливаться на достигнутом девушка не стала.



Решиться на седьмую беременность ей помогла поддержка любимого супруга. Именитая наследница активно делится новостями о своей семье в социальных сетях и не скрывает радости по поводу грядущего пополнения.

Однако, несмотря на большие изменения в личной жизни, отношения с ее знаменитым дедушкой остаются напряженными. Уже многие годы девушка не поддерживает связь с 95-летним Олегом Стриженовым. Разлад произошел еще в подростковом возрасте, когда ей было 15 лет. В то время умерла ее мама Наталья, дочка советской звезды, и после этого события отношения между родственниками значительно ухудшились.

В одном из телефонных разговоров Александра резко высказалась в адрес деда, назвав его "старой сволочью". Причиной стали возникшие разногласия по поводу наследства, что окончательно отдалило их друг от друга. С тех пор между внучкой и легендарным артистом СССР нет контакта, и конфликт так и не был урегулирован. Сейчас именитая наследница сосредоточена на своей семье и воспитании детей, предпочитая не возвращаться к старым семейным спорам.