Распутина поделилась способом восстановления после концертов

Распутина поделилась неожиданным способом восстановления после концертов
Маша Распутина. Фото: Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев/wikimedia.org
Звезда оказалась сторонницей нетрадиционных подходов

Популярная российская исполнительница Маша Распутина откровенно рассказала о своих методах поддержания здоровья после концертов. Артистка неожиданно призналась, что регулярно делает клизмы для восстановления организма.

По ее словам, очищение ЖКТ помогает стабилизировать работу иммунной системы и поддерживать общее самочувствие на высоком уровне. Звезда отметила, что эти процедуры стали для нее привычной частью ухода за здоровьем после напряженных выступлений.

Кроме того, певица поделилась, что уже много лет активно интересуется статьями о здоровье и красоте, которые находит в интернете. Она отдает предпочтение нетрадиционной медицине и часто использует методы, которые не всегда признаются представителями науки.

Одним из ее давних ритуалов является употребление воды с добавлением перекиси водорода или лимона. По словам знаменитости, эти напитки помогают ей сохранять бодрость и энергию. Она утверждает, что такие простые методы позволяют ей чувствовать себя хорошо на протяжении многих лет, несмотря на интенсивный график и постоянные выступления.

Источник: Шоу "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник

"Будет проклят": президент Польши пригрозил Путину

Политик объяснил, почему российские власти до сих пор не использовали свой ядерный арсенал

"Повод бить тревогу": с какой трагедией столкнулся Киев

Дела на Украине совсем плохи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей