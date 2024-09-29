Распутина поделилась способом восстановления после концертов

Звезда оказалась сторонницей нетрадиционных подходов

Популярная российская исполнительница Маша Распутина откровенно рассказала о своих методах поддержания здоровья после концертов. Артистка неожиданно призналась, что регулярно делает клизмы для восстановления организма.



По ее словам, очищение ЖКТ помогает стабилизировать работу иммунной системы и поддерживать общее самочувствие на высоком уровне. Звезда отметила, что эти процедуры стали для нее привычной частью ухода за здоровьем после напряженных выступлений.

Кроме того, певица поделилась, что уже много лет активно интересуется статьями о здоровье и красоте, которые находит в интернете. Она отдает предпочтение нетрадиционной медицине и часто использует методы, которые не всегда признаются представителями науки.

Одним из ее давних ритуалов является употребление воды с добавлением перекиси водорода или лимона. По словам знаменитости, эти напитки помогают ей сохранять бодрость и энергию. Она утверждает, что такие простые методы позволяют ей чувствовать себя хорошо на протяжении многих лет, несмотря на интенсивный график и постоянные выступления.