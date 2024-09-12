Борисова рассказала, сколько денег ей дает новый возлюбленный из Лондона

Девушка в восторге

Телеведущая Дана Борисова поделилась с поклонниками подробностями своей личной жизни и рассказала о финансовой поддержке от нового возлюбленного из Лондона. Как оказалось, ее любовник – состоятельный мужчина, который живет в Великобритании и младше Борисовой на три года. Он щедро балует Дану, покрывая ее повседневные расходы и делая дорогостоящие подарки.



В частности, возлюбленный выделяет красотке по 100 тысяч рублей каждые три дня, чтобы она могла спокойно распоряжаться финансами. Кроме того, мужчина полностью оплатил несколько пластических операций, о которых телеведущая рассказывала ранее. Борисова отметила, что возлюбленный всегда рад поддержать ее и стремится, чтобы она чувствовала себя комфортно и беззаботно.