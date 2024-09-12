Стало плохо: патриарха Кирилла срочно увели после проповеди

Его под руки сопроводили к медикам

Патриарху Кириллу стало плохо во время крестного хода в честь перенесения мощей Александра Невского. Его срочно увели к медикам вскоре после проповеди, сообщает "Фонтанка".

Во время выступления патриарх рассказывал собравшимся о соблазнах, которыми многих прельщает Запад. По его словам, из-за обилия магазинов, развлечений людям начинает казаться, будто бы там жизнь гораздо лучше, однако это не так. Он также заявил, что история показывает, что правда всегда на стороне России.

Кирилл говорил, что люди должны жить с отдачей и делать жизнь вокруг лучше – не только для себя, но и для других. После завершения речи на сцену поднялись главы города и области, а патриарха под руки сопроводили к медикам, поскольку ему стало плохо.

По данным журналистов, причиной недомогания была жара. Сейчас в Санкт-Петербурге нетипичные для сентября +26 градусов.

"Все нормально, ему помогли медики, и он уехал на своей машине", – рассказали источники.

Ранее сообщалось об аварии с участием автомобиля патриарха Кирилла.