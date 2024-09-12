Внук Никулина высказался о скандале вокруг легендарного цирка

Его возмутила позиция Запашного

Артистка Жасмин Старга, которую пригласили в Россию в качестве члена жюри на Мнародном цирковом фестивале "Артист", не является "ярой русофобкой", как ранее заявил Запашный, уверяет внук Никулина Юрий. Он отметил, что она занимает должность директора Всемирной цирковой ассоциации и никогда не выступала в поддержку ВСУ.

По его словам, "доказательства" своих обвинений Запашный предоставил довольно странные.

"Приводит безо всякого понимания, что там написано, поскольку для этого необходимо владеть английским языком", – высказался Никулин.

Он рассказал, что Страга помогала студентам и взрослым выехать из Украины, найти жилье и работу. Она также организовывала сборы для поддержки цирков в Киеве и Харькове. Для этого Жасмин делала концерты с участием украинцев, но смогла продать билеты только на два мероприятия из пяти.

При этом Никулин отметил, что Запашного возмутили украинские флаги на объявлениях о представлениях – но если бы там был китайский, это выглядело бы странно.