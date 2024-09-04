Ирина Шейк рассказала о тоске по России

Мировая звезда родом из глубинки под Челябинском

Супермодель Ирина Шейк, проживающая в одном из элитных районов Нью-Йорка, откровенно рассказала о своей жизни за границей и о том, как справляется с разлукой с Родиной. Звезда мировой моды воспитывает дочь Лею, которую родила от голливудского актера Брэдли Купера. Несмотря на то что ее карьера и личная жизнь давно связаны с США, Ирина признается, что часто тоскует по России, но все же не может представить свою жизнь на родной земле.



"Я люблю свою страну, но сейчас я не могу ни на мгновение представить, чтобы вернуться в нее", – поделилась Ирина в недавнем интервью. Ее слова приводит женский журнал "Клео.ру".

Она отметила, что ее детство, проведенное в маленьком городе Еманжелинске Челябинской области, сыграло важную роль в формировании характера и ценностей, но после стольких лет, проведенных за границей, возвращение в Россию кажется ей невозможным.

По словам Шейк, жизнь в Нью-Йорке открыла для нее много возможностей, и она благодарна судьбе за шансы, которые ей представились в карьере. Русская девушка из челябинской глубинки сумела покорить весь мир и является одной из самых ярких звезд подиумов в США.

К слову, ранее Ирина Шейк рассказала, каким должен быть ее бойфренд. Красотка назвала черты идеального мужчины.