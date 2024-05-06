Голливудская актриса Блант назвала Кончаловского "мерзким и ужасным"

Режиссеру припомнили о событиях двадцатилетней давности

В далеком в 2003 году Андрей Кончаловский снимал в Голливуде картину "Лев зимой", посвященной событиям 1183 года в Англии, когда правил Генрих II. Принять участие в нем хотела будущая американская кинозвезда Эмили Блант, которая пришла на пробы в 19-летнем возрасте.

Недавно артистка поделилась своими впечатлениями от опыта небольшого сотрудничества с российским режиссером. Она утверждает, что от него у нее остались плохие впечатления – Кончаловский был очень жестоким во время прослушивания и постоянно пытался сбить с толку молодую Эмили.

По ее словам, на пробах царила женоненавистническая атмосфера. Когда она вышла после беседы с режиссером из кабинета, то чувствовала себя полностью опустошенной и униженной.

"Я просто должна сказать, что он был мерзким... Действительно ужасным", – заявила Блант.

Знаменитость сказала, что в актерской карьере всегда нужно быть готовым к ударам, но то, что произошло на пробах у Кончаловского, было "пробитым дном".

В итоге на роль российский режиссер взял свою супругу Юлию Высоцкую, а главную роль сыграла голливудская звезда Гленн Клоуз, которая получила за нее "Золотой глобус".

Ранее стало известно, что Высоцкая и Кончаловский столкнулись с убытками после отъезда из России.