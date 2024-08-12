Кейт Бланшетт заявила, что снималась во "Властелине колец" за еду

В итоге фильм стал шедевром кинематографа

В свое время сага о сказочном мире эльфов и хоббитов "Властелин колец" завоевала любовь зрителей из разных стран. Созданная в книге, а затем успешно экранизированная история завладела вниманием миллионов людей. Однако вскрывшиеся подробности съемок фильма оказались несколько неприглядными.



Так, знаменитая голливудская актриса Кейт Бланшетт сообщила, что никакого внушительного гонорара за работу в киноленте она не получила. По словам знаменитости, ей платили чуть ли не закусками.

"В основном я получала бесплатные сэндвичи и сохранила свои эльфийские уши", – удивила публику оскароносная звезда.

Артистка добавила, что многие коллеги также ничего не получили за съемки в киноленте. Тем не менее, фильм восхитил публику и стал одной из самых популярных картин в стиле фэнтези.