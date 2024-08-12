Кейт Бланшетт заявила, что снималась во "Властелине колец" за еду

Голливудская звезда заявила, что снималась во "Властелине колец" за еду
Фото: Питер Джексон, New Line Cinema, WingNut Films/wikipedia.org
В итоге фильм стал шедевром кинематографа

В свое время сага о сказочном мире эльфов и хоббитов "Властелин колец" завоевала любовь зрителей из разных стран. Созданная в книге, а затем успешно экранизированная история завладела вниманием миллионов людей. Однако вскрывшиеся подробности съемок фильма оказались несколько неприглядными.

Так, знаменитая голливудская актриса Кейт Бланшетт сообщила, что никакого внушительного гонорара за работу в киноленте она не получила. По словам знаменитости, ей платили чуть ли не закусками.

"В основном я получала бесплатные сэндвичи и сохранила свои эльфийские уши", – удивила публику оскароносная звезда.

Артистка добавила, что многие коллеги также ничего не получили за съемки в киноленте. Тем не менее, фильм восхитил публику и стал одной из самых популярных картин в стиле фэнтези.

Источник: Variety ✓ Надежный источник

В США пришли в ярость из-за решения члена НАТО по России

Не все страны готовы идти на поводу у коалиции

Что ждет Киев после полной потери Донбасса, раскрыли в Германии

Регион имеет важное стратегическое значение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей