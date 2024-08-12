Кейт Бланшетт заявила, что снималась во "Властелине колец" за еду

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В свое время сага о сказочном мире эльфов и хоббитов "Властелин колец" завоевала любовь зрителей из разных стран. Созданная в книге, а затем успешно экранизированная история завладела вниманием миллионов людей. Однако вскрывшиеся подробности съемок фильма оказались несколько неприглядными.
Так, знаменитая голливудская актриса Кейт Бланшетт сообщила, что никакого внушительного гонорара за работу в киноленте она не получила. По словам знаменитости, ей платили чуть ли не закусками.
"В основном я получала бесплатные сэндвичи и сохранила свои эльфийские уши", – удивила публику оскароносная звезда.
Артистка добавила, что многие коллеги также ничего не получили за съемки в киноленте. Тем не менее, фильм восхитил публику и стал одной из самых популярных картин в стиле фэнтези.
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