"Сплин" потерял миллионы рублей из-за критики Кремля

Критикующая Кремль легендарная рок-группа "Сплин" получила жесткое наказание
Кадр: YouTube
Слова фронтмена не остались без кары

К сожалению, некоторые российские артисты оказались далеко не патриотично настроенными гражданами. Знаменитости уехали за границу и оттуда активно критикуют Кремль и высказывают негативную оценку по последним событиям на международной арене. Среди таких культурных деятелей оказался солист легендарной рок-группы "Сплин" Александр Васильев. Его поведение было жестко наказано рублем.

Так, стало известно, что музыкальный коллектив завершил прошлый год с существенными финансовыми потерями, зафиксировав чистый убыток в размере 24,5 миллиона рублей. Причиной таких убытков стали скандальные антироссийские высказывания лидера коллектива Александра Васильева, который в настоящее время проживает в Испании. Эти высказывания вызвали широкий резонанс и привели к негативной реакции как со стороны публики, так и некоторых организаторов концертов.

После заявлений Васильева группа столкнулась с отменой ряда запланированных выступлений, а также снижением интереса к их музыке среди части поклонников. Это напрямую отразилось на доходах коллектива, которые значительно сократились по сравнению с предыдущими годами.

Путь группы к краху начался после резонансного выступления фронтмена летом 2022 года на фестивале "Чернозем" в Воронежской области. Там артист раскритиковал решение Кремля в отношении соседнего государства и выразил надежду на возвращение музыкантов, уехавших из страны.

К слову, ранее стало известно о драке лидера "Сплина" с другим известным музыкантом.

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