Охлобыстин ответил на обиды американского актера из "Интернов"

"Америку будем бомбить": Охлобыстин высказался о своем коллеге из США
Иван Охлобыстин. Фото: АГН "Москва"
Артист утверждает, что на самом деле относится к парню хорошо

Актер Один Байрон, сыгравший доктора Фила в сериале "Интерны", в интервью признавался, что постоянно сталкивался с издевательствами со стороны своего коллеги Ивана Охлобыстина. Его сильно обижало, что артист при любом удобном случае насмехался над людьми нетрадиционной ориентации и призывал их сжигать на кострах. Позже он объяснил, что это его сильно ранило, поскольку сам не испытывает влечения к женщинам.

Однако, как оказалось, это было не единственной трудностью в отношения Байрона и Охлобыстина во время съемок. Как рассказал российский актер, американца могли обидеть и его шутки о США.

"Я мог, например, так сказать: "Ты не бойся, парень! Мы когда Америку будем бомбить, район с твоими родителями оставим!"", – вспомнил Иван.

По его словам, если бы коллега сообщил ему о своих обидах, то он был бы более сдержанным в шутках, поскольку понимает – иногда они слишком грубые.

При этом Охлобыстин утверждает, что Байрон хороший человек и актер. На съемках между всеми была хорошая дружеская атмосфера, коллеги старались друг друга поддерживать, поскольку иногда из-за объемов работы приходилось непросто.

Ранее Охлобыстин назвал неожиданное отличие между русскими и украинцами.

Источник: Telegram
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