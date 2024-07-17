Иван Охлобыстин назвал украинцев русскими, которые стали нацистами

Актер славится громкими заявлениями

Известный российский артист Иван Охлобыстин часто выступает с яркими политическими заявлениями и внимательно следит за событиями, разворачивающимися на международной арене. Артист не раз подчеркивал, что является ярым патриотом, он регулярно высказывается по поводу конфликта, продолжающегося на Украине. На этот раз Охлобыстин решил рассказать, чем, на его взгляд, отличаются русские от украинцев.



В первую очередь, Иван напомнил, что изначально это один народ, который на фоне исторических событий условно разделился. Более того, артист считает, что существование Украины в целом проблематично, так как она по факту составная часть России. Охлобыстин подчеркнул, что население Незалежной является частью русской национальности. Актер уверен, что между этими двумя народами фактически нет отличий, кроме того, что украинцев превратили в воинственно настроенных националистов.

"У меня товарищ есть, англичанин, он говорит – я не могу отличить русского от украинца, чем они отличаются? Я говорю – почти ничем. Украинцы – те же русские, просто нацисты", – поделился личной историей артист.

Также Охлобыстин выступает за передел карты мира. Он считает, что Венгрия и Румыния имеют право на свои исконные земли, часть которых сейчас находится на территории современной Украины. Все же остальное должно вернуться в состав России.

Стоит отметить, что Иван Охлобыстин придерживается традиционных взглядов на воспитание и считает, что каждый мужчина должен отдать долг родине. Несколько месяцев назад артист проводил в армию старшего сына.