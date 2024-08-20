Активист Бородин потребовал запретить въезд в Россию солисту "Мумий Тролль"

Последние два с половиной года он проживает и работает в США

Лидера группы "Мумий Тролль" Илью Лагутенко требуют признать террористом и экстремистом, а также запретить ему приезжать в Россию. С таким обращением выступил известный активист Виталий Бородин.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией заявил, что уже направил соответствующее письмо в Генпрокуратуру. Он просит, чтобы сотрудники ведомства провели проверку в отношении артиста и его деятельности. После событий 2022 года Лагутенко отказался выступать и работать в России.

Помимо перечисленных мер, Бородин считает, что певец должен лишиться всей оставшейся у него в РФ недвижимости и другого имущества. По его словам, дополнительно знаменитость нужно проверить на предмет финансирования украинской армии.

Активист считает, что дом Лагутенко на Новорижском шоссе за 40 млн рублей нужно выставить на торги и изъять средства от продажи в пользу государства.

"Я уверен, что людям там нужны снаряжения, деньги точно пойдут на пользу. Мы официально обратимся, это даже не обсуждается", – подытожил он.

Ранее стало известно, что солист "Мумий Тролль" готов выступить перед российской публикой за 7 млн рублей. Сейчас он дает концерты только в США, и там же он может спеть на закрытом корпоративе.