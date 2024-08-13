Люди высказали ей претензии в комментариях

Родившая двоих детей Юлия Ковальчук не перестает удивлять поклонников стройной фигурой. Знаменитость регулярно позирует на камеру в купальнике, демонстрируя подтянутый пресс, аккуратные ноги и руки.

Поддерживать такую форму певице удается с помощью простых правил: на всегда ест меньше калорий, чем тратит, придерживается сбалансированного питания по КБЖУ, почти каждый день занимается спортом, не употребляет алкоголь и не ест сложные углеводы по вечерам.

"Моя фигура – результат постоянной тяжелой работы", – признавалась она в интервью.

Поэтому артистка всегда внимательно разглядывает себя в зеркале и фотографирует результат для архива.

Недавно она поделилась одним таким снимком, продемонстрировав себя в купальнике. Несмотря на стройность и ухоженность, фото полуголой Ковальчук ошарашило россиян – в комментариях ей написали, что не понимают, как она спокойно может показывать себя в откровенном виде, но при этом стесняется показывать детей. На претензии певица не ответила.