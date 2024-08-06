Бурый медведь загрыз россиянина в темном лесу под Магаданом

Погиб мужчина средних лет

Не стоит забывать, что природа бывает беспощадна. Так, трагедией закончилась прогулка россиянина в темном лесу. Жуткая история разыгралась под Магаданом. Человек погиб от лап страшного зверя в районе поселка Верхний Сеймчан в Магаданской области.



Печальными новостями с журналистами поделилась глава регионального управления Охотнадзора Елена Слободянюк. Она рассказала, что местный рыбак погиб от лап бурого медведя. Мужчина возвращался с рыбной ловли, однако, к сожалению, у него сломался автомобиль.

Россиянин решил, что вполне может добраться до дома пешком, путь лежал через темный лес. Судьба распорядилась так, что на дороге ему повстречался грозный хищник. Медведь загрыз несчастного и оставил его тело на тропе. Известно, что косолапого уже вычислили и ликвидировали.