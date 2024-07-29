SMART-педикюр – актуальная процедура лета: что нужно знать

SMART-педикюр – актуальная процедура лета: что нужно знать
Фото: www.unsplash.com
Метод помогает эффективно избавиться от мозолей

Бьюти-эксперт и соосновательница проекта ManiFiX Валерия Болгова рассказала об особенностях проведения процедуры для ног – SMART -педикюра.

Для начала хочется рассказать немного о преимуществах этой процедуры. Почему сегодня именно SMART-педикюр так популярен и вне конкуренции?

Он помогает эффективно избавиться от мозолей, натоптышей и огрубевшей кожи, придавая ногам ухоженный вид и ощущение комфорта и при этом не имеет противопоказаний. Рекомендуется беременным женщинам, людям с глубокими трещинами на пятках и даже с грибком стопы. Подходит также людям со склонностью к аллергии, так как в SMART-педикюре не используются кератолитики и другие химические средства.

Главное отличие от традиционных методов заключается в том, что при выполнении SMART-педикюра используют умные диски со сменными файлами, чтобы обеспечить глубокую и эффективную обработку стоп, не причиняя боли. Этот подход 100% безопасен. Потому что контактирующий с кожей файл – одноразовый, а сам диск стерилизуется.

SMART-педикюр занимает меньше времени, чем классический – примерно 10-20 минут. Продолжительность во многом зависит от степени сложности стопы. А результат держится 3-4 недели и дольше. В летний сезон процедура особенно актуальна, ведь делает ножки гладкими и привлекательными.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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