Деми Мур пообещала до конца поддерживать неизлечимо больного Брюса Уиллиса

"Крепкий орешек" несколько лет борется с тяжелым недугом

Поклонники со всего мира наблюдают за трагедией знаменитого голливудского артиста Брюса Уиллиса. На протяжении нескольких лет он ведет борьбу с неизлечимым заболеванием – лобно-височной деменцией. Рядом с легендарным актером находятся родные и близкие. Бывшая жена звезды Деми Мур дала клятву у постели безнадежно больного экс-возлюбленного.



Культовые артисты и после развода сохранили теплые, дружеские отношения. Трагедия, свалившаяся на голову Уиллиса, только укрепила их связь. Деми Мур поклялась до последнего поддерживать бывшего супруга вместе с его нынешней женой Эммой.

Осведомленные источники утверждают, что артисту становится все хуже, а слабоумие прогрессирует. Брюс уже практически не узнает родных и близких, ему все труднее совершать даже элементарные действия. Актер остается под пристальным вниманием любящих людей и медиков.