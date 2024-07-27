Деми Мур пообещала до конца поддерживать неизлечимо больного Брюса Уиллиса

Бывшая жена дала клятву у постели неизлечимо больного Брюса Уиллиса
Деми Мур и Брюс Уиллис. Фото: соцсети
"Крепкий орешек" несколько лет борется с тяжелым недугом

Поклонники со всего мира наблюдают за трагедией знаменитого голливудского артиста Брюса Уиллиса. На протяжении нескольких лет он ведет борьбу с неизлечимым заболеванием – лобно-височной деменцией. Рядом с легендарным актером находятся родные и близкие. Бывшая жена звезды Деми Мур дала клятву у постели безнадежно больного экс-возлюбленного.

Культовые артисты и после развода сохранили теплые, дружеские отношения. Трагедия, свалившаяся на голову Уиллиса, только укрепила их связь. Деми Мур поклялась до последнего поддерживать бывшего супруга вместе с его нынешней женой Эммой.

Осведомленные источники утверждают, что артисту становится все хуже, а слабоумие прогрессирует. Брюс уже практически не узнает родных и близких, ему все труднее совершать даже элементарные действия. Актер остается под пристальным вниманием любящих людей и медиков.

Источник: InTouch ✓ Надежный источник

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