Угадайте киноленту по шахматной партии: необычный тест

С заданием справятся только внимательные киноманы

Шахматы – древнейшая настольная игра, которая пользуется невероятной популярностью во многих странах мира. Это интеллектуальное занятие помогает развивать внимательность, сообразительность и в целом повышает общий уровень эрудиции.



Неудивительно, что такое популярное и сложное развлечение часто показывают в различных кинолентах. Предлагаем вам пройти необычный тест и угадать, в каком популярном фильме показывали предложенную на картинке шахматную партию. Не тратьте время, проверьте свою внимательность.