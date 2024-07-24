Угадайте киноленту по шахматной партии: необычный тест

Угадайте киноленту по шахматной партии: необычный тест
Фото: www.unsplash.com
С заданием справятся только внимательные киноманы

Шахматы – древнейшая настольная игра, которая пользуется невероятной популярностью во многих странах мира. Это интеллектуальное занятие помогает развивать внимательность, сообразительность и в целом повышает общий уровень эрудиции.

Неудивительно, что такое популярное и сложное развлечение часто показывают в различных кинолентах. Предлагаем вам пройти необычный тест и угадать, в каком популярном фильме показывали предложенную на картинке шахматную партию. Не тратьте время, проверьте свою внимательность.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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