Викторию Боню заподозрили в романе с Маратом Сафиным

Рассекречено имя нового возлюбленного Бони: мировая знаменитость
Виктория Боня. Фото: соцсети
Девушка выбирает только состоятельных мужчин

Пробивная модель Виктория Боня сумела занять теплое место под солнцем благодаря своей неуемной энергии, красоте и вере в лучшее. Девушка прославилась за счет участия в скандальной телестройке "Дом-2", а затем начала успешно покорять Европу. Личная жизнь знаменитости также бурлит страстями.

Так, в социальных сетях было рассекречено имя нового предполагаемого возлюбленного модели. Телеведущая разместила на своей страничке интригующий снимок с молодым человеком. Лицо кавалера Виктории в кадр не попало, однако по отдельным частям его тела внимательные фанаты сумели распознать знаменитость мирового уровня. Поклонники уверены, что Виктория Боня обжимается с российским теннисистом Маратом Сафиным.

Фото: соцсети

"Марат Сафин", "Вот тоже так подумала", "Каждый имеет право обнять Сафина", – пишут взбудораженные поклонники.

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", новый кавалер Виктории – очень завидный жених, в начале нулевых спортсмен был "первой ракеткой мира".

К слову, ранее Виктория Боня показала фото до и после похудения на 10 килограммов.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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