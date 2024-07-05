Politico сообщил о требованиях по отставке Исинбаевой из МОК

Может лишиться работы в МОК: у Исинбаевой большие проблемы
Елена Исинбаева. Фото: АГН "Москва"
Украинцы хотят нанесли по спортсменке удар

На фоне подготовке к Олимпиаде-2024 в Париже начало расти возмущение из-за членства Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева в МОК. Атлетке напомнили о военном звании в России, ее совместных фотографиях с Сергеем Шойгу и близость к Владимиру Путину, а теннисисту о его поддержки идеи сформировать добровольческие отряды из профессиональных спортсменов для отправки на Украину. 

Правила МОК рекомендуют не допускать спортсменов и спортивных чиновников, связанных с российской армией, к участию в Олимпиаде. Это вызывает бурную ярость у высокопоставленных украинских чиновников, которые пишут обращения с требованием отстранить Тарпищева и Исинбаеву от своих должностей. 

"После многих лет поддержки Путина просто не поддерживать СВО явно недостаточно для сохранения позиции в МОК", – возмущаются активисты.

Исинбаевой напомнили, что она является обладателем многих наград и званий в России, которые подразумевают выплаты от государства. Сейчас это может являтся доказательством ее продолжающихся связей с Москвой.

В МОК при этом утверждают, что с 2022 года ни Исинбаева, ни Тарпищев не имели связей с российскими силовыми ведомствами или спецслужбами, а также публично не выражали поддержки действиям России на Украине. Поэтому оснований для их исключения из организации нет.

Источник: Politico

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