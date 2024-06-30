Рецепт самой простой и вкусной курочки на ужин: вся семья в восторге

Рецепт самой простой и вкусной курочки на ужин: вся семья в восторге
Кадр: YouTube.com
Много времени на приготовление не потребуется

Когда не знаешь, что сделать на ужин, то лучшим вариантом станет курица – готовить ее просто и быстро, плюс она стоит дешевле другого вида мяса. Оригинальный рецепт поможет придать блюду нереальный вкус, благодаря чему вся семья будет в восторге. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты 

  • 3 куриные грудки 
  • 4 картофеля
  • 1 луковица
  • 200 граммов густых взбитых сливок
  • 2-3 яйца (зависит от размера )
  • 1 чайная ложка карри
  • 1 чашка сыра
  • 1 помидор (по желанию) 
  • Оливковое масло 
  • Соль, черный перец, хлопья красного перца

Пошаговый рецепт приготовления вкуснейшей курицы в сливках на ужин

1. Нарезаем луковицу полукольцами, отправляем сковородку, смазанную оливковым маслом.

2. Картошку нарезать кружками и высыпать к луку на сковородку. Посолить, поперчить.

3. Куриную грудку режем небольшими кусками. Посыпаем все солью и перцем. Перемешиваем. Отправляем в сковороду поверх картошки.

4. Яйца смешиваем с сливками, солью, карри и прованскими травами. Заливаем сковородку полученной смесью.

5. Накрываем фольгой и запекаем при 200 градусах в течение 40 минут. 

6. Украшаем тертым сыром и помидором, достаиваем в духовке еще 10 минут. Ужин готов!

Приятного аппетита!

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