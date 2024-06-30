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Когда не знаешь, что сделать на ужин, то лучшим вариантом станет курица – готовить ее просто и быстро, плюс она стоит дешевле другого вида мяса. Оригинальный рецепт поможет придать блюду нереальный вкус, благодаря чему вся семья будет в восторге. Делимся пошаговым рецептом.
1. Нарезаем луковицу полукольцами, отправляем сковородку, смазанную оливковым маслом.
2. Картошку нарезать кружками и высыпать к луку на сковородку. Посолить, поперчить.
3. Куриную грудку режем небольшими кусками. Посыпаем все солью и перцем. Перемешиваем. Отправляем в сковороду поверх картошки.
4. Яйца смешиваем с сливками, солью, карри и прованскими травами. Заливаем сковородку полученной смесью.
5. Накрываем фольгой и запекаем при 200 градусах в течение 40 минут.
6. Украшаем тертым сыром и помидором, достаиваем в духовке еще 10 минут. Ужин готов!
Приятного аппетита!
Политик всегда отличался склонностью к провокациям