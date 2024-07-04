Блогер Лебедев рассказал о грязных улицах и бездомных в Германии

Российский бизнесмен описал одну европейскую страну словами "срач и бомжи"
Фото: www.unsplash.com
Картинка о прекрасной жизни на Западе давно разрушилась

Долгое время жителей нашей страны убеждали в том, что в западных государствах давно установилась прекрасная, райская жизнь. Возможность заполучить импортную одежду или продукты была заветной мечтой многих советских и российских граждан. Однако со временем мыльный пузырь вокруг этого мифа лопнул. Например, сейчас жизнь за границей выглядит весьма устрашающе. Своими впечатлениями об этом поделился известный российский бизнесмен и дизайнер Артемий Лебедев.

Он не раз бывал в одной из ведущих европейских стран – Германии. Однако визиты в ФРГ оставили у звезды самые неприятные воспоминания. Блогер обратил внимание, что в России бытует мнение: мол, немцы очень аккуратные, педантичные, безумно пунктуальные и всегда следят за чистотой и порядком. На самом же деле все совсем не так.

"Мы все привыкли считать, что немцы страшно педантичны, поезда у них ходят по расписанию и вообще везде чистенько и хорошо. А на самом деле там срач, говно, бомжи", – раскрыл глаза соотечественникам Артемий.

Такими нелицеприятными словами бизнесмен описал европейскую страну, которая стала пристанищем для мигрантов со всего мира и постепенно погружается в хаос. Впрочем, это не мешает Германии учить жизни другие страны, например, Россию.

К слову, ранее туристка из России была поражена странными особенностями жизни в Германии. Некоторые привычные для немцев вещи шокируют россиян.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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