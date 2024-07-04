Представления комика Гудкова массово отменили в России

На знаменитость поступило много жалоб

Комик Александр Гудков впервые с 2022 года решил выступить в России со своими шоу. Он анонсировал кинопоказы "Подземелий Чикен Карри" в Мытищах, Череповце и Тольятти. Однако уже спустя сутки стало известно, что мероприятия решили отменить. Сообщение об этом появилось в группе творческого объединения в соцсетях.

"Ребята, у нас отмена показов в Мори Синема (Череповец, Тольятти и Мытищи)! Мы вам попытаемся сегодня сформулировать цензурную причину. Это не очень просто сделать", – заявили в "Чикен Карри".

Позже стало известно, что причина заключается в деятельности активистов и различных блогеров, которые обвинили Александра Гудкова в русофобии и призывах поддерживать украинцев. При этом указано, что для этого использовалось видео, на котором комик не делал никаких резких заявлений.

В частности на Гудкова накинулась Яна Поплавская, которая заявила, что артист унижает российских патриотов, но при этом продолжает зарабатывать в стране деньги. При этом основной виной ему вменяют пародию на клип SHAMAN.

После волны публикаций в городах было принято отменить показы юмористического шоу Гудкова.