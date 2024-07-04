Представления комика Гудкова массово отменили в России

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Комик Александр Гудков впервые с 2022 года решил выступить в России со своими шоу. Он анонсировал кинопоказы "Подземелий Чикен Карри" в Мытищах, Череповце и Тольятти. Однако уже спустя сутки стало известно, что мероприятия решили отменить. Сообщение об этом появилось в группе творческого объединения в соцсетях.
"Ребята, у нас отмена показов в Мори Синема (Череповец, Тольятти и Мытищи)! Мы вам попытаемся сегодня сформулировать цензурную причину. Это не очень просто сделать", – заявили в "Чикен Карри".
Позже стало известно, что причина заключается в деятельности активистов и различных блогеров, которые обвинили Александра Гудкова в русофобии и призывах поддерживать украинцев. При этом указано, что для этого использовалось видео, на котором комик не делал никаких резких заявлений.
В частности на Гудкова накинулась Яна Поплавская, которая заявила, что артист унижает российских патриотов, но при этом продолжает зарабатывать в стране деньги. При этом основной виной ему вменяют пародию на клип SHAMAN.
После волны публикаций в городах было принято отменить показы юмористического шоу Гудкова.
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