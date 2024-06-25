Умер актер из "Агента национальной безопасности" Олег Огий

Смерть артиста стала большой трагедией

К сожалению, жизнь не стоит на месте и практически ежедневно в информационном пространстве появляются новости о смерти выдающихся культурных деятелей, популярных актеров и певцов. Так, накануне стало известно о завершении земного пути знаменитого российского артиста, звезды многих культовых телесериалов. Скончался Олег Огий.



На момент смерти знаменитости было 67 лет. По какой причине оборвался земной путь артиста, пока неизвестно. В открытых источниках нет информации о том, что он чем-то сильно болел. Как бы там ни было, смерть актера стала большой трагедией, вместе с родными и друзьями скорбят многочисленные поклонники его творчества и коллеги.

За свою жизнь Огий успел сыграть в нескольких культовых телесериалах. Среди наиболее значимых киноработ – роли в проектах "Агент национальной безопасности", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей" и других.

К слову, ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Михаила Мальцева.