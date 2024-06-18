Умерла знаменитая актриса из фильма "Мужчина и женщина" Анук Эме

Умерла знаменитая актриса из фильма "Мужчина и женщина"
Анук Эме. Кадр: YouTube
Культовая звезда дожила до 92 лет

Большая трагедия для мирового кинематографа произошла во Франции. Сегодня, 18 июня, стало известно о смерти легендарной французской актрисы Анук Эме. Выдающаяся артистка известна каждому ценителю кинематографа по главной роли в культовой киноленте "Мужчина и женщина".

Известная на весь мир французская знаменитость дожила до весьма почтенного возраста, ее земное пребывание оборвалось на 93-м году. Печальными новостями с общественностью поделилась дочь покойной Мануэла Папатакис. Наследница пошла по стопам своей выдающейся матери и также стала известной актрисой.

Анук Эме ушла из жизни мирно в кругу родных и близких. Актриса умерла у себя дома в Париже. Вся Франция, а также жители многих других стран скорбят из-за смерти звезды. Вместе с Эме ушла целая эпоха классического европейского кинематографа.

Звезда также играла в культовых кинолентах Фредерико Феллини "8 с половиной" и "Сладкая жизнь". Для многих артистка была настоящей иконой стиля и символом своего времени.

К слову, ранее стало известно о смерти актера Алексея Халецкого. Мужчине было всего 39 лет.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Россиян с долларами на руках предупредили о ловушке

Ситуация на мировом рынке стремительно меняется

Почему Чубайс смог спокойно покинуть Россию: заявление генерала армии

Многие жители страны были разочарованы беспроблемным отъездом политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей