Умерла знаменитая актриса из фильма "Мужчина и женщина" Анук Эме

Культовая звезда дожила до 92 лет

Большая трагедия для мирового кинематографа произошла во Франции. Сегодня, 18 июня, стало известно о смерти легендарной французской актрисы Анук Эме. Выдающаяся артистка известна каждому ценителю кинематографа по главной роли в культовой киноленте "Мужчина и женщина".



Известная на весь мир французская знаменитость дожила до весьма почтенного возраста, ее земное пребывание оборвалось на 93-м году. Печальными новостями с общественностью поделилась дочь покойной Мануэла Папатакис. Наследница пошла по стопам своей выдающейся матери и также стала известной актрисой.

Анук Эме ушла из жизни мирно в кругу родных и близких. Актриса умерла у себя дома в Париже. Вся Франция, а также жители многих других стран скорбят из-за смерти звезды. Вместе с Эме ушла целая эпоха классического европейского кинематографа.

Звезда также играла в культовых кинолентах Фредерико Феллини "8 с половиной" и "Сладкая жизнь". Для многих артистка была настоящей иконой стиля и символом своего времени.

К слову, ранее стало известно о смерти актера Алексея Халецкого. Мужчине было всего 39 лет.