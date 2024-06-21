Пушков назвал Тейлор Свифт "воплощением банальности"

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Самая популярная певица современности Тейлор Свифт является "воплощением банальности". Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.
По его словам, артистку обожают либералы, хотя ничего стоящего она из себя не представляет. Тем не менее, США распродают ее по всему миру.
Пушков напомнил, что в этом году Свифт признали "Персоной года" по версии журнала The Times, но сделали это не за особые творческие достижения, а за поддержку американского президента Джо Байдена и демократической партии.
"Какова главная заслуга этой персоны? Быть воплощением банальности", – унизил он знаменитость.
Тейлор Свифт последние несколько лет считается самым тиражируемым артистом в мировой истории. Она собирает огромные стадионы в различных странах, а на одном из недавних концертов звезды зрители даже устроили небольшое землятрясение.
При этом в Сети существует конспирологическая теория, что певица является проектом Пентагона, цель которого – управление массовым сознанием с помощью мягких методов. В один момент подобные заявления набрали такой масштаб, что оборонному ведомству США пришлось выпустить официальное опровержение сотрудничества с Тейлор Свифт.
Стало известно, почему так произошло