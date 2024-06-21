Пушков назвал Тейлор Свифт "воплощением банальности"

Самая популярная певица современности Тейлор Свифт является "воплощением банальности". Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

По его словам, артистку обожают либералы, хотя ничего стоящего она из себя не представляет. Тем не менее, США распродают ее по всему миру.

Пушков напомнил, что в этом году Свифт признали "Персоной года" по версии журнала The Times, но сделали это не за особые творческие достижения, а за поддержку американского президента Джо Байдена и демократической партии.

"Какова главная заслуга этой персоны? Быть воплощением банальности", – унизил он знаменитость.

Тейлор Свифт последние несколько лет считается самым тиражируемым артистом в мировой истории. Она собирает огромные стадионы в различных странах, а на одном из недавних концертов звезды зрители даже устроили небольшое землятрясение.

При этом в Сети существует конспирологическая теория, что певица является проектом Пентагона, цель которого – управление массовым сознанием с помощью мягких методов. В один момент подобные заявления набрали такой масштаб, что оборонному ведомству США пришлось выпустить официальное опровержение сотрудничества с Тейлор Свифт.