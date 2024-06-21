Пушков назвал Тейлор Свифт "воплощением банальности"

Известную американскую певицу унизили в России
Тейлор Свифт. Кадр: YouTube.com

Самая популярная певица современности Тейлор Свифт является "воплощением банальности". Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях. 

По его словам, артистку обожают либералы, хотя ничего стоящего она из себя не представляет. Тем не менее, США распродают ее по всему миру. 

Пушков напомнил, что в этом году Свифт признали "Персоной года" по версии журнала The Times, но сделали это не за особые творческие достижения, а за поддержку американского президента Джо Байдена и демократической партии.

"Какова главная заслуга этой персоны? Быть воплощением банальности", – унизил он знаменитость.

Тейлор Свифт последние несколько лет считается самым тиражируемым артистом в мировой истории. Она собирает огромные стадионы в различных странах, а на одном из недавних концертов звезды зрители даже устроили небольшое землятрясение.

При этом в Сети существует конспирологическая теория, что певица является проектом Пентагона, цель которого – управление массовым сознанием с помощью мягких методов. В один момент подобные заявления набрали такой масштаб, что оборонному ведомству США пришлось выпустить официальное опровержение сотрудничества с Тейлор Свифт.

Источник: Telegram

Российских министров неожиданно вывели из зала на встрече Путина и Кима

Стало известно, почему так произошло

США нашли замену Зеленскому

Стало известно, когда это может произойти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей